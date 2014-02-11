Для розпуску Ради немає підстав - Ставнійчук

Про це в прямому ефірі 5-го каналу радник президента України Марина Ставнійчук, пише Оглядач.

"Я хотіла б, щоб президент України сьогодні не втягували в дуже складні некеровані процеси. Я б хотіла, щоб Президент у конституційному процесі, у своїх взаємовідносинах з парламентом виглядав як гарант Конституції, прав і свобод, як гарант суверенітету. Тому всі його дії зараз повинні бути строго в рамках Конституції", - підкреслила Ставнійчук.

Також вона заявила, що сьогодні в Україні як ніколи за 20 років незалежності так гостро не стояло питання розриву України".

"Сьогодні всі відповідальні люди повинні розуміти, що оскільки стоїть реальна загроза суверенітету і незалежності України, необхідно дуже відповідально підійти до вирішення нагальних проблем, зокрема, до конституційного процесу", - ще раз підкреслила вона.