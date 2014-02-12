Уряд має формуватися на принципах жорсткого прагматизму й економічного патріотизму - Кінах

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Українського союзу промисловців та підприємців, заступник голови фракції Партії регіонів Анатолій Кінах,

"Формування уряду є питанням надзвичайної актуальності. Немає часу і немає запасу міцності в економіці на експерименти з урядом. Адже вже постало питання загрози національній безпеці, загрози самій незалежності та територіальній цілісності держави", - сказав він.

Читайте такожКінах: Бізнес-кола закликають розпочати загальнонаціональний діалог"Уряд має формуватися на принципах жорсткого прагматизму та економічного патріотизму. Однозначно, це не може бути уряд, який буде на 100% сформований з представників опозиції. Але це нормально, щоб в новому уряді були представники опозиції. Треба також, щоб уряд мав підтримку у Верховній Раді", - вважає Кінах.

Він відмовився характеризувати ймовірних претендентів на посаду прем'єра, прізвища яких називалися: лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, позафракційний народний депутат Петро Порошенко, виконуючий обов’язки глави уряду Сергій Арбузов та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

Читайте такожКінах: досягти стабільності гривні неможливо одними діями НБУРазом з тим Кінах назвав критерії, яким має відповідати кандидатура майбутнього глави уряду.

"Ті кандидатури, які пропонуються, крім досвіду та фаху, не повинні на посаді прем'єра працювати над своєю політичною кар'єрою. По-друге, прем'єр не повинен обслуговувати інтереси фінансово-промислових груп. І, по-третє, має бути вимога про недопущення зловживання державними фінансовими ресурсами", - наголосив Кінах.

За його словами, новий уряд має вжити термінових антикризових заходів, адже падіння рівня промислового виробництва в Україні минулого року становило 4,7%, а в таких галузях як металургія, машинобудування, хімічна та будівельна промисловості падіння становило від 7 до 18%.

"Країна вже другий рік поспіль перебуває в економічній рецесії. Нині терміновість з формуванням уряду також пов'язана із виплатою зобов'язань за зовнішнім та внутрішнім боргам, а також потребою негайного поповнення золотовалютних запасів країни", - сказав Кінах.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2014 року Микола Азаров подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Президент Віктор Янукович прохання про відставку задовольнив