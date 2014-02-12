Росія вирішує, чи видавати Україні одного з підозрюваних у побитті Чорновол

За словами представника Генпрокуратури РФ, співрозмовника агентства РИА "Новости", 5 лютого Зінченко затримали в Москві у зв'язку з його знаходженням в міждержавному розшуку. На наступний день Бабушкінський районний суд його під варту на 40 діб.

«За результатами (екстрадиційної перевірки) відповідно до норм міжнародного права та російського законодавства буде ухвалено рішення про видачу Зінченка українським колегам», - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомлялося, в ніч на 25 грудня 2013 року Чорновол, яка їхала на своєму автомобілі, було побито чоловіками, які слідували за нею на всьому шляху з Борисполя до Києва.

6 лютого в Генпрокуратурі заявили, що слідство у справі про побиття Чорновол завершено, у ході слідства було встановлено, що журналістку побили з хуліганських спонукань.

Тоді ж заступник генерального прокурора Роман Андрєєв повідомив, що в Москві затримано одного з підозрюваних у скоєнні цього злочину Андрій Зінченка.

"Ця людина (Зінченко) перебував у розшуку. Сьогодні надійшла інформація від наших колег із Російської Федерації про його затримання", - підкреслив заступник генпрокурора.

Він додав, що Генпрокуратура вже почала процедуру екстрадиції Зінченка в Україну.