Євромайдан SOS оновив список зниклих, деякі розшукуються з кінця 2013 року

Відповідну таблицю з прізвищами зниклих людей оприлюднено на сторіці Євромайдан SOS у Фейсбцук.

Згідно з даними об’єднання, деякі зниклі активісти, які брали участь у мітингах Евромайдану, розшукуються з кінця 2013 року.

Зокрема, троє людей, прізвища яких є у списку, зникли ще в грудні.

Шестеро зникли в січні 2014 року і ще семеро — з початку лютого.

Переважна більшість людей, яких розшукують, - кияни.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого активісти Євромайдан SOS повідомили, що з 16 січня до 5 лютого невідоме місцезнаходження або інші відомості стосовно 36 громадян. У списках розшукуваних - 35 жителів Києва, а також одна людина з іншого населеного пункту.

У МВС заявили, що столична міліція перевіряє абсолютно всю інформацію щодо зниклих осіб, про яких йдеться на сайті «Євромайдан SOS».