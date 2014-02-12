У харківській лікарні невідомі облили зеленкою Яценюка і Турчинова
20:52, 12 лютого 2014Політика
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У Харкові на території ЦКЛ “Укрзалізниці” лідера парламентської фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка та заступника керівника ВО “Батьківщина” Олександра Турчинова невідомі облили зеленкою.
Невідомі облили Яценюка та Турчинова зеленкою / mediaport.ua
Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався в холі лікарні, коли Яценюк і Турчинов виходили після зустрічі з екс-прем'єр-міністром Юлією Тимошенко.
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За словами Турчинова, одного з нападників вдалося затримати.
Турчинов та Яценюк не стали спілкуватися з журналістами, зауваживши, що опозиція має єдині підходи та єдину позицію.
Яценюк пообіцяв найближчим часом дати в Києві прес-конференцію та оголосити підсумки зустрічі з Тимошенко.
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