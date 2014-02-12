Яценюк і Турчинов заявляють, що погодили спільну позицію з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник керівника ВО “Батьківщина” Олександр Турчинов, виходячи з ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові після зустрічі з Тимошенко.

«Ми все обговорили: і стратегію, і тактику. В нас спільна позиція і єдина команда. Найближчим часом ми заявимо цю позицію”, - сказав Турчинов.

На запитання, чи погодиться керівник парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк обійняти посаду прем'єр-міністра, Турчинов сказав: “Як вирішить Майдан”.

У свою чергу Яценюк підкреслив, що з Тимошенко узгоджені всі позиції. За його словами, найближчим часом буде проведено прес-конференцію з цього приводу.

“Ми дуже добре поговорили. Я думаю, вже окремо дамо прес-конференцію з цього приводу. Ми узгодили повністю всі речі, ми йдемо єдиною командою, у нас все в порядку. Я дам прес-конференцію в місті Києві, трошки помиюся, і обов'язково дам прес-конференцію”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на території ЦКЛ “Укрзалізниці” Яценюка та Турчинова невідомі облили зеленкою.