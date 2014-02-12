Суд розгляне справу адвоката журналіста «Дорожнього контролю» Дзіндзі 14 лютого

Апеляційний суд Києва відклав на 14 лютого ухвалення рішення про визначення, яка судова інстанція розглядатиме кримінальне провадження за обвинуваченням адвоката Віктора Смолія у замаху на життя судді Шевченківського районного суду столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення апеляційним судом було прийнято на прохання самого Смолія, оскільки спочатку передбачалося, що засідання відбудеться в режимі відеоконференції, проте обвинувачений заявив, що він особисто хоче бути присутнім в судовій залі.

Таким чином, судове засідання має розпочатися 14 лютого о 10.30.

Як повідомляв УНІАН, адвоката Смалія було затримано 9 грудня 2013 р. за обвинуваченням у замаху на життя судді під час розгляду справи журналіста "Дорожнього контролю" Андрія Дзиндзі.

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Судом Смалію обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою у Лук’янівському СІЗО.

4 лютого дружина Смалія, яка виконує функції його адвоката, Аліса Смалій повідомила, що Дніпровський районний суд Києва 6 лютого розпочне підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Смалія у замаху на життя судді Шевченківського райсуду столиці.

Водночас Смалій повідомила, що 4 лютого Апеляційний суд Києва відмовив захисту Смалія у відкритті провадження щодо зміни йому запобіжного заходу.