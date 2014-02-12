В Ужгороді перед ОДА зміцнили барикади, які почали танути

Як передає кореспондент УНІАН, впродовж останнього тижня у місті спостерігається значне потепління, йдуть дощі, температура повітря підвищилася вдень до 10 градусів тепла.

Барикади на площі Народній перед будівлею Закарпатської ОДА, зведені з мішків із снігом, почали інтенсивно танути.

З огляду на таку ситуацію на 15.00 Закарпатська обласна організація партії «УДАР» закликала ужгородців долучитися до впорядкування барикад.

Активіст Закарпатського «УДАРу» Андрій Риба так прокоментував цю ідею: «Як відомо, закарпатські барикади зроблені з кількасот мішків снігу. Вони добре діяли за мінусової погоди, але зараз, коли вони почали танути, їх доведеться переформатувати. Тому ми вирішили зібратися сьогодні, щоб заново обладнати наш Майдан і зробити його більш функціональним. Наші вимоги залишаються в силі, й ми не розбиратимемо наші барикади, поки бандитська влада не піде».

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У той же час на офіційній сторінці ужгородського Євромайдану у мережі Фейсбук з’явилася інформація, що зранку 12 лютого міліція заблокувала всі під'їзди до барикад. Зокрема, повідомлялося про 6 автомобілів ДАІ, які перекрили всі під’їзди до площі перед будівлею Закарпатської ОДА. Закарпатські ЗМІ пишуть, що міліція спеціально перекрила шляхи, аби унеможливити підвезення матеріалів для формування нових барикад.

Проте у Секторі громадських зв’язків УМВСУ в Закарпатській області повідомляють, що про жоднен блокування не йдеться, відбувається виключно охорона громадського порядку.

О 15.00 на площі Народній зібралися близько 30-40 активістів, вони повитрушували сніг із мішків, прибрали площу, підмели. Активісти наповнили кілька десятків мішків тирсою і встановили їх на місці старих барикад. Люди зазначають, що продовжать укріплення барикад після підвезення матеріалів для наповнення мішків.