Радник Путіна поскаржився на українську нестабільність, яка заважає кооперації

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це радник Президента РФ Сергій Глазьєв сказав під час Московського економічного форуму.

Читайте такожРадник Путіна Глазьєв назвав Євромайдан шизофренією"Інвестиційні проекти, які зараз підготовлені, становлять десятки мільярдів доларів у високотехнологічних галузях. Проблема - в політичній нестабільності. Поки не буде забезпечена політична стабільність, поки не буде зрозуміла перспектива українського політичного орієнтування, природно, вкладати великі інвестиції ризиковано", - сказав Глазьєв.

Він зазначив, що США і Євросоюз докладають великих зусиль, щоб відірвати Україну від інтеграції на євразійському просторі.

Раніше сьогодні повідомлялося, що колишній посол США в Україні Джон Гербст звинуватив Глазьєва у втручанні у внутрішні справи України.