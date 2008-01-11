КПУ: Ющенко пропонує 10 кроків назустріч Кучмі

Компартія не підтримуватиме нову редакцію закону про Кабмін, яку вніс до парламенту Президент Віктор Ющенко

Про це в інтерв’ю Радіо Свободазаявила представниця КПУ Катерина Самойлик.

«Це десять кроків назустріч екс-президентові України Кучмі. Це кроки до встановлення диктатури, кроки до встановлення в Україні виключно президентської республіки. І тому, звичайно, таку редакцію ми не підтримаємо», – сказала комуністка.

Учора Президент подав до парламенту законопроект про Кабінет Міністрів.

На думку Ющенка, закон про Кабмін має врегулювати повноваження уряду і визначити порядок його формування.

Новий закон має замінити нині чинний, який, на думку голови держави, в багатьох моментах порушує Конституцію.