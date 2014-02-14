Кличко не встиг відвідати активістів у черкаському СІЗО - суд усіх відпустив

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ірина Геращенко.

За її словами, розгляд справ відбувся дуже швидко.

"Всіх 5 затриманих (Романа Краснянчука, Миколу Горона, Олексія Бубнова, Андрія Малюка та Юрія Калинчука - Марченка) що були в черкаському сізо, апеляційний суд протягом 15 хвилин випустив під домашній арешт", - написала вона.

Також Геращенко повідомила, що через це буде скасовано запланований на сьогодні візит Віталія Кличка до СІЗО.

"Насправді, я дуже рада, що з графіку візиту Віталія Кличка до Черкас сьогодні відпадає пункт відвідання СІЗО. Краще ми потиснемо руку усім хлопцям на волі", - сказала депутат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд звільнив під домашній арешт автомайданівця Романа Краснянчука.

Сьогодні мав початися запланований тур лідера УДАРу Віталія Кличка регіонами України, у рамках якого політик відвідає Черкаси, Полтаву та Дніпропетровськ. Зокрема, у Черкасах він мав здійснити візит до СІЗО та провести о 17:00 зустріч з мешканцями міста на площі Богдана Хмельницького.