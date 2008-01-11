Ющенко має «точний внутрішній хронометр»

Прес-секретар Президента Ірина Ванникова не згодна з тезою про те, що Віктор Ющенко занадто затягує свої публічні виступи.

«Я не згодна з тим, що Президент надміру багатослівний. У нього є дуже точний внутрішній хронометр. Я вже помітила, наприклад, що якщо він вважає за потрібне говорити 15 хвилин, то зупиниться рівно на 15-ій хвилині», - заявила Ванникова в інтерв`ю Фокусу. Вона також звернула увагу на те, що останнім часом Президент став коротше говорити - більш стислими фразами, жорсткіше і ємніше.

Прес-секретар закликала враховувати, що Президент повинен детально пояснити суть проблеми, тому він, можливо, іноді перевищує відведений йому на виступ час.