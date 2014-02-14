Сьогодні в ефірі трьох телеканалів покажуть інтерв'ю Януковича журналісту Коротичу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

В ефірі телеканалу «Інтер» трансляція розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Перший національний та телеканал «Україна» транслюватиме інтерв'ю у 21:50, 22:30 відповідно.

Також інтерв'ю Президента вийде в ефірі обласних державних телерадіокомпаній, зазначили в прес-службі.