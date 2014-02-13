Янукович пропонує проголосити 9 березня Днем примирення українського народу

З такою ініціативою Глава держави виступив під час спільного засідання Громадської гуманітарної ради та Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, повідомляє прес-служба Глави держави.

«Прийшов той час, коли ми повинні подивитись, перш за все, на нашій землі одне одному у вічі й сказати, про що ми мріємо. Якщо сьогодні перемир’я, то за перемир’ям повинен бути мир», - сказав Віктор Янукович.

На переконання Президента, запровадження Дня національного примирення є необхідністю сьогодення. «Якщо ми кажемо про єдність, ми припиняємо розбрат між регіонами і єднаємось. Цього сьогодні вимагає від нас Україна», - зауважив він.

Учасники засідання підтримали ініціативу Глави держави.