Ющенко призначив заступником керівника ДУСі відомого пластичного хірурга (фото)

Указ - на офіційному сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Ростислава ВАЛІХНОВСЬКОГО заступником керівника Державного управління справами. Указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Довідка УНІАН: Валіхновський Ростислав Любомирович - генеральний директор, засновник та провідний хірург хірургічного центру "Клініка доктора Валіхновського". Сертифікований за спеціальностями "Загальна хірургія" та "Пластична, реконструктивна хірургія". Лікар-хірург вищої категорії. Кандидат медичних наук. Заслужений лікар України.

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