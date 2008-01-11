Ющенко призначив заступником керівника ДУСі відомого пластичного хірурга (фото)

14:27, 11 січня 2008
Політика
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Указ  - на офіційному сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Ростислава ВАЛІХНОВСЬКОГО заступником керівника Державного управління справами.

Указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН:  Валіхновський Ростислав Любомирович - генеральний директор, засновник  та провідний хірург хірургічного центру "Клініка доктора Валіхновського". Сертифікований за  спеціальностями "Загальна хірургія" та "Пластична, реконструктивна хірургія". Лікар-хірург вищої категорії. Кандидат медичних наук. Заслужений лікар України.

 

 

 

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