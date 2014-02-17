Конституція дає право громадянам захищатися колективно - політолог

Загони самооборони діють у правовому полі. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявили директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук та екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Лопата.

Зокрема, Ткачук зазначив, що посилання прокуратури на Конституцію, яка забороняє створювати воєнізовані угрупування, в нинішній ситуації є хибним.

“Прокуратура на сьогодні сповідує міфологію, що загони самооборони незаконні, посилаючись на 17 та 37 статті Конституції, які говорять, що на території України забороняється функціонування збройних формувань, не передбачених законом, та що політичні партії і громадські організації не мають право на створення воєнізованих формувань. Формально прокуратура права. Але в Конституції є інші норми. Наприклад, стаття третя, яка говорить, що людина, честь, гідність, здоров'я - є найвищою цінністю, стаття 27, яка каже, що кожен має право захищати своє життя і здоров'я, та життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Тобто, Конституція дає право громадянам захищатися індивідуально і колективно”, - сказав Ткачук.

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У свою чергу Лопата зазначив, що створення загонів самооборони є об'єктивним процесом, який свідчить про слабкість влади, що не в змозі контролювати ситуацію в державі, оскільки на сьогодні у громадян немає іншого шляху забезпечити власну безпеку.

Крім того, Лопата зазначив, що в ситуації, яка склалась в Україні, теоретично Президент може видати указ про введення надзвичайного стану і залучення до його виконання Збройних сил України. Однак він впевнений, що “ні за чисельністю, ні за моральним станом Збройні сили не готові воювати з власним народом”.

Його думку також розділяє Ткачук, який висловив впевненість, що Збройні сили на сьогодні не зможуть зберегти режим надзвичайного стану.

Як повідомлялося, у Києві та ряді регіонів органи прокуратури відкрили кримінальні провадження щодо незаконного створення воєнізованих формувань.