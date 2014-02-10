ПР просить ГПУ розібратися в заявах опозиції щодо формування штабів і сотень

Партія регіонів вимагає від Генеральної прокуратури України дати правову оцінку заявам опозиції щодо створення «воєнізованих формувань».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби політичної сили.

Зокрема, в заяві згадується про недільне Віче опозиції, в ході якого було публічно заявлено про рішення створити із «самооборони Майдану» всеукраїнську структуру, регіональні та місцеві штаби, сформувати й навчити сотні. Керувати цим процесом було доручено коменданту Майдану Андрію Парубію.

Партія регіонів нагадує опозиції, що формування незаконних військових структур є протиправною дією, передбаченою в Кримінальному кодексі України (ст. 260). Сподіваються в Партії регіонів і на реакцію міжнародної громадськості.

«Впевнені, що і влада США, і європейські уряди навряд чи б стали байдуже спостерігати, якби на території тієї ж Америки, Великої Британії або Польщі хто-небудь намірився організовувати якісь загони одягнених у камуфляж і озброєних битами бійців», - вважають у ПР.

Читайте такожУ структурі Самооборони Майдану вже діють 39 сотень - Парубій

У заяві висловлюється нерозуміння, чому ж тоді Україні «так активно нав'язуються ззовні» інші правила, інші стандарти, які, на думку авторів заяви, не мають нічого спільного з демократичними.

Як повідомлялося, 7 лютого народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Андрій Парубій заявив про початок структуризації сотень Самооборони. По областях України створюватимуться обласні та районні штаби для координації сотень у регіонах.

Водночас у ряді міст сходу й півдня країни за ініціативою органів влади також створюються загони самооборони.

Читайте такожСамооборона Майдану є позапартійною структурою - Парубій

Так, 27 січня депутати Луганської облради прийняли звернення до жителів регіону, в якому закликали луганців об'єднуватися в дружини, щоб захищати адміністративні будівлі від захоплення й не допустити сутичок.

27 січня в Одесі громадська організація «Молодіжна єдність» почала формування загонів «Народної дружини» для захисту міста від «націоналістичних організацій радикалів».

28 січня в Севастополі вирішили активізувати практику із залучення жителів міста до роботи громадських формувань (дружин) із охорони громадського порядку.

31 січня голова обласної державної адміністрації Дніпропетровської області Дмитро Колєсніков, заявив, що люди, які прийшли 26 січня захищати будівлю ОДА від захоплення мітингувальниками, є «народними дружинниками».