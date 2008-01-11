Тимошенко ще шукає заміну Семенюк

Кабінет Міністрів має намір 15-16 січня внести до Верховної Ради кандидатури на посади голови Фонду державного майна України і віце-прем`єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Ми направимо пропозиції у фракцію й у коаліцію 15 січня", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим вона зазначила, що "ще немає чітко проведеної кандидатури на посаду голови Фонду держмайна».

Прем`єр припустила, що 15-16 січня Верховна Рада зможе затвердити нового керівника ФДМУ.

Ю.ТИМОШЕНКО не стала коментувати інформацію про можливе призначення Віталія ГАЙДУКА на посаду віце-прем`єр-міністра України. «Кандидатуру віце-прем`єра ми подамо 15 січня», - додала вона.