У Тернополі оголошено Рік Степана Бандери

У Тернополі 2008-й рік оголошено Роком провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення з ініціативи Конгресу українських націоналістів прийняли сьогодні депутати міської ради на позачерговій сесії.

Крім цього, депутати прийняли звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якому просять присвоїти С.Бандері звання Героя України.

«Присвоєння такого звання стане найкращим вшануванням пам’яті великого провідника української нації як політичного та громадського діяча ХХ століття, популяризації його політичної спадщини та ролі в національному та духовному відродженні Української держави», – йдеться у зверненні.

Депутати також нагадали, що 1 січня 2009 року буде відзначатися 100-річний ювілей від дня народження С.Бандери, який став «символом свободи і боротьби за державність української нації».

Як повідомляв УНІАН, з проханням присвоїти почесне звання Героя України Степанові Бандері (посмертно) звернулася до Президента України 10 січня і Івано-Франківська обласна рада.