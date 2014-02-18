Мітингувальники відтісняють «беркутівців» вглиб вулиці Шовковичної
13:17, 18 лютого 2014Політика
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Мітингувальники продовжують відтісняти бійців спец підрозділу «Беркут» вглиб вулиці Шовковичної.
Мітингувальники відтіснили "Беркут" / Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент «беркутівців» відтіснили аж за Липський провулок в бік вулиці Пилипа Орлика.
Частина «беркутівців» заховалися в дворі будинку №20 по вулиці Шовковичній. Вони зайняли там оборону, закрившись щитами.
Унаслідок сутичок постраждало багато мітингувальників, у них переважно розбиті голови.
Також мітингувальники взяли в полон 10 міліціонерів, їх витягують і намагаються побити. Інші мітингувальники стримують колег.
Мітингувальники продовжують вести по вулиці Шовковичній поранених міліціонерів, їх передають медикам.
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