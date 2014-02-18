Мітингувальники відтісняють «беркутівців» вглиб вулиці Шовковичної

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент «беркутівців» відтіснили аж за Липський провулок в бік вулиці Пилипа Орлика.

Частина «беркутівців» заховалися в дворі будинку №20 по вулиці Шовковичній. Вони зайняли там оборону, закрившись щитами.

Унаслідок сутичок постраждало багато мітингувальників, у них переважно розбиті голови.

Також мітингувальники взяли в полон 10 міліціонерів, їх витягують і намагаються побити. Інші мітингувальники стримують колег.

Мітингувальники продовжують вести по вулиці Шовковичній поранених міліціонерів, їх передають медикам.