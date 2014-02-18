На Майдані почали читати молитву і закликали зайняти місця на барикадах
16:56, 18 лютого 2014Політика
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На Майдані очікують штурму і закликають зайняти місця на барикадах.
Людей закликали зайняти місця на барикадах / Reuters
Про це зі сцени на майдані Незалежності заявив член Ради ВО «Майдан» Ігор Жданов, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Майдан».
«Ми звертаємося з закликом до всіх активістам зосередитися на Майдані і стати на захист барикад», - сказав він.
Він також звернувся до киян та всіх українців із закликом приєднуватися до захисників Майдану.
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«Влада може піти на силовий сценарій, і вона повинна отримати відсіч», - підкреслив Жданов.
Зі сцени Майдану почали читати молитву.
Як передає кореспондент УНІАН, між тим всіх мітингувальників закликали збиратися біля Головпоштамту.
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