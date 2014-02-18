У сутичках у Києві загинуло 8 людей - джерело

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на джерело в МВС. Обставини смерті вісьмох людей наразі встановлюють правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що тіла сімох загиблих людей доправили до моргу на Оранжерейній. Тіла двох літніх людей виявили біля виходу зі станції метро "Хрещатик" з боку вулиці Інститутської. Ще одного загиблого, ймовірно, без голови, пронесли повз будівлю Верховної Ради. Тіла трьох протестувальників раніше знаходилися у Будинку офіцерів. Також під час сутичок помер працівник офісу Партії регіонів.