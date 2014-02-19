Замасковані під Самооборону Майдану ”тітушки” готують провокації - ЗМІ

За інформацією ZN.UA, цей загін вже брав участь сьогодні разом з ”Беркутом” у подіях на вулицях Липській, Пилипа Орлика та Кріпосному провулку. Зараз вони готуються до проникнення на Майдан з метою провокацій, повідомляє видання.

Водночас, одна з сотень Самооборони піднялася від Майдану до Михайлівської площі, щоб перешкодити ”тітушкам” безперешкодно спуститися на Майдан