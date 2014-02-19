Замасковані під Самооборону Майдану ”тітушки” готують провокації - ЗМІ
00:09, 19 лютого 2014Політика
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Біля будівлі Управління міліції Києва на Великій Житомирській знаходиться близько 250-300 ”тітушок” в одязі , характерному для Самооборони Майдану - каски і балаклави. Вони озброєні битами і арматурою.
За інформацією ZN.UA, цей загін вже брав участь сьогодні разом з ”Беркутом” у подіях на вулицях Липській, Пилипа Орлика та Кріпосному провулку. Зараз вони готуються до проникнення на Майдан з метою провокацій, повідомляє видання.
Водночас, одна з сотень Самооборони піднялася від Майдану до Михайлівської площі, щоб перешкодити ”тітушкам” безперешкодно спуститися на Майдан
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