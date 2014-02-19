Пожежні не можуть потрапити на Майдан Незалежності
00:16, 19 лютого 2014Політика
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Пожежні підрозділи не можуть потрапити на Майдан Незалежності, де під час сутичок виникло багато осередків вогню
Пожежні підрозділи не можуть потрапити на Майдан Незалежності, де під час сутичок виникло багато осередків вогню / REUTERS
Про це повідомили в управлінні ДСНС в м. Києві.
Зокрема, як зазначили в прес-службі, за наявною інформацією пожежа виникла на 6 поверсі будинку профспілок, але ця інформація перевіряється.
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