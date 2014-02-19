Пожежні не можуть потрапити на Майдан Незалежності

00:16, 19 лютого 2014
Політика
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Пожежні підрозділи не можуть потрапити на Майдан Незалежності, де під час сутичок виникло багато осередків вогню

Майдан / REUTERS

 Про це повідомили в управлінні ДСНС в м. Києві.

Зокрема, як зазначили в прес-службі, за наявною інформацією пожежа виникла на 6 поверсі будинку профспілок, але ця інформація перевіряється.

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