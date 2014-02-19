”Беркут” запалив Будинок профспілок - ”Свобода”
00:24, 19 лютого 2014Політика
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”Беркут” запалив Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві.
Мітингувальник біля Будинку профспілок / REUTERS
Про це повідомив речник ”Свободи” Олександр Аронець на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
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”Профспілки горять. Намагаємось загасити. ”Беркут” намагається залізти всередину через другий поверх”, - написав він.
”Беркут” потрапив у Профспілки. На 6 поверсі”, - додав він згодом.
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