Freedom House: Янукович втратив легітимність і має піти

За його словами, легітимні демократичні лідери не віддають наказів загонам спецпризначення нападати на демонстрантів, які хочуть відкритішої влади, передає Радіо Свобода.

Нині, сказав Креймер, життєво важливо, щоб Сполучені Штати Америки і Європейський союз наклали на винних візові й фінансові санкції, щоб прискорити істотні політичні зміни в України. «На це вони мали піти вже давно», – наголосив він.

У заяві «Дому свободи» з різким засудженням ескалації смертельного насильства в Києві особливо звернена увага, що у тривалому протистоянні між демонстрантами, які виступають за демократію, і владою особливо багато жертв склали журналісти за умов, коли працівники засобів інформації стають жертвами цілеспрямованих дій силовиків.

Лише протягом вівторка, мовиться в заяві, потерпіли не менш як 25 журналістів, а загалом від початку протестів у листопаді минулого року – вже понад 150.

У вівторок мирна спершу хода до Верховної Ради наразилася на відсіч силовиків, які перейшли в наступ і протягом дня врешті вибили демонстрантів із більшої частини центру Києва. Нині силовий розгін демонстрантів, який влада називає «антитерористичною операцією», триває вже на майдані Незалежності в Києві.

У низці країн ЄС виступили з різкою критикою цього насильства в Києві. При цьому пролунали кілька попереджень про санкції Євросоюзу проти осіб, винних у цьому насильстві. Із повідомленням про можливість санкцій проти винних у насильстві виступив у вівторок і посол США в Україні.