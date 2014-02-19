Керуючий справами УПЦ МП: Браття й сестри, не розривайте Україну!

Про це заявив керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), повідомляє кореспондент УНІАН.

“У цей важкий час ми ще і ще раз категорично засуджуємо кровопролиття і закликаємо: зупиніться, негайно припиніть насильство і відновіть діалог!”, - сказав митрополит Антоній.

Владика Антоній зазначив, що “з самого початку політичної кризи й протягом всього періоду протистояння Українська православна церква неодноразово закликала до припинення насильства та мирного розв’язання конфлікту”.

“На превеликий жаль, голос Церкви не був почутий”, - констатував керуючий справами УПЦ МП.

“18 лютого на вулицях Києва знову відновилось силове протистояння, пролилася кров, загинули люди. В ці хвилини ми чуємо тривожні повідомлення про нові зіткнення на Майдані Незалежності. Наша країна вже третій місяць балансує на межі національної катастрофи. Зараз усі, і влада, і опозиція, і кожен з нас мають усвідомити відповідальність перед Богом за свої вчинки. Загроза громадянської війни та економічного краху в Україні стає, на жаль, все більш реальною. Закликаємо сторони протистояння: браття й сестри, не розривайте Україну! Закликаємо всіх вірних: молімось й благаймо Господа, щоб Він напоумив нас та вказав шлях до примирення!”, – закликав митрополит Антоній.