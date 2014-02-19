Кличко і Яценюк досі не зустрілися з Януковичем - ”УДАР”
01:14, 19 лютого 2014Політика
1 0
Лідери фракцій ”УДАР” Віталій Кличко і ”Батьківщина” Арсеній Яценюк досі не зустрілися з Президентом Віктором Януковичем.
Кличко і Яценюк досі не зустрілися з Януковичем
Про це написала прес-секретар Кличка Оксана Зінов`єва в своєму Twitter.
”Янукович ховається. Кличко і Яценюк майже годину чекають у Адміністрації Президента. Весь час їм кажуть: Президент ось-ось має зустрітися з ними”, - написала вона.
Як повідомляв УНІАН, лідер ВО ”Свобода” Олег Тягнибок також поїхав на зустріч з Президентом Віктором Януковичем.
Про це повідомив спікер ”Свободи” Олександр Аронець на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
”Олег Тягнибок , який вирішив залишитись на Майдані з людьми, був змушений поїхати на зустріч з Януковичем, бо той погодився говорити тільки з трьома. Щоб часом це не була пастка”, - написав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter