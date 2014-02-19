Журналіста Михельсона побили тітушки - ЗМІ

01:26, 19 лютого 2014
Політика
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У сутичках на розі Великої Житомирської і Володимирської постраждав журналіст «Українського тижня» Олександр Михельсон.

Александр Михельсон / Hromadske.TV


«Він був на виконанні редакційного завдання. Коли показав посвідчення тітушкам, вони повалили його на землю і почали бити. У журналіста розбита голова. Також у нього відібрали телефон. Зараз він перебуває у Михайлівському соборі», – інформує видання.

За даними Інституту масової інформації, протягом дня 18 лютого постраждав 21 журналіст.

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