Журналіста Михельсона побили тітушки - ЗМІ



«Він був на виконанні редакційного завдання. Коли показав посвідчення тітушкам, вони повалили його на землю і почали бити. У журналіста розбита голова. Також у нього відібрали телефон. Зараз він перебуває у Михайлівському соборі», – інформує видання.

За даними Інституту масової інформації, протягом дня 18 лютого постраждав 21 журналіст.