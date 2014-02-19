Лідер литовської опозиції: Янукович має постати перед міжнародним судом

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Про це колишній глава литовського уряду написав у Twitter.

”Після брутального кровопролиття на Євромайдані Януковича мають судити міжнародним судом”, - написав Кубіліус.

Нині Кубіліус очолює опозиційну партію Союз Батьківщини-литовські християнські демократи і двічі був прем`єром балтійської держави - в 1999-2000 і в 2008-2012 роках.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про десятки загиблих і більш як тисячу поранених.