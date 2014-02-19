Янукович погрожує справами керівникам опозиції — Яценюк

04:04, 19 лютого 2014
Політика
0 0

Президент Віктор Янукович погрожує відкриттям кримінальних проваджень керівникам опозиції.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє журналіст Святослав Цеголко з посиланням на лідера "Батьківщини" Арсенія Яценюка.

"Яценюк: переговори в Януковича закінчилися нічим. Він не готовий відводити війська. Депутати від опозиції кажуть, за столом звучала погроза притягнути до відповідальності всіх керівників опозиції. Янукович вважає, що опозиція не дотримується домовленостей", - написав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter