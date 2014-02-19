Регіонали поскаржилися світові на сильний тиск
Низка народних депутатів від Партії регіонів звернулися до світової спільноти, до всіх міжнародних правозахисних організацій, іноземних посольств, зарубіжних інститутів державної влади із закликом дати відповідну оцінку тиску на них і їхні сім’ї з боку радикально налаштованих протестувальників.
Про це йдеться у зверненні, поширеному прес-службою Партії регіонів .
"Звертаємося до вас із закликом стати на захист демократії, вільного волевиявлення і права людей об'єднуватися в політичні партії. Необхідність такого захисту диктує надзвичайна активізація в Україні праворадикальних сил неонацистського спрямування. Якщо раніше в арсенал їх методів входили наклеп, цькування і залякування сімей активістів Партії регіонів, то зараз фіксуються факти підпалів будинків, партійних офісів, членам Партії регіонів та їх близьким погрожують фізичною розправою", – йдеться у зверненні
Також зазначається, що на депутатів від Партії регіонів чиниться сильний тиск.
"Так, народного депутата Ярослава Сухого, який перебував у лікарні, насильно забрали з лікарняної палати. Також застосували силу до його хворої дружини і, погрожуючи вбивством, змусили написати заяву про вихід із Партії регіонів. І це не поодинокі випадки. 18 лютого екстремісти напали на центральний офіс Партії регіонів у Києві та підпалили його. Двоє працівників загинули. Жінок, які, рятуючись, намагалися вийти з офісу, нападники-радикали били кийками, знущалися з них морально і фізично. Трьох посадовців по-звірячому побили і взяли в заручники. Всі ці дії прикриваються гаслами боротьби за демократію і євроінтеграцію", – відзначили в прес-службі.
"Закликаємо вас, шановні друзі і колеги, дати відповідну оцінку таким проявам радикалізму та нетерпимості в Україні з тим, щоб потурання насильству не призвело до непоправного – відродження нацизму в центрі Європи", – зазначили в повідомленні.