Регіонали поскаржилися світові на сильний тиск

Про це йдеться у зверненні, поширеному прес-службою Партії регіонів .

"Звертаємося до вас із закликом стати на захист демократії, вільного волевиявлення і права людей об'єднуватися в політичні партії. Необхідність такого захисту диктує надзвичайна активізація в Україні праворадикальних сил неонацистського спрямування. Якщо раніше в арсенал їх методів входили наклеп, цькування і залякування сімей активістів Партії регіонів, то зараз фіксуються факти підпалів будинків, партійних офісів, членам Партії регіонів та їх близьким погрожують фізичною розправою", – йдеться у зверненні

Також зазначається, що на депутатів від Партії регіонів чиниться сильний тиск.

"Так, народного депутата Ярослава Сухого, який перебував у лікарні, насильно забрали з лікарняної палати. Також застосували силу до його хворої дружини і, погрожуючи вбивством, змусили написати заяву про вихід із Партії регіонів. І це не поодинокі випадки. 18 лютого екстремісти напали на центральний офіс Партії регіонів у Києві та підпалили його. Двоє працівників загинули. Жінок, які, рятуючись, намагалися вийти з офісу, нападники-радикали били кийками, знущалися з них морально і фізично. Трьох посадовців по-звірячому побили і взяли в заручники. Всі ці дії прикриваються гаслами боротьби за демократію і євроінтеграцію", – відзначили в прес-службі.

"Закликаємо вас, шановні друзі і колеги, дати відповідну оцінку таким проявам радикалізму та нетерпимості в Україні з тим, щоб потурання насильству не призвело до непоправного – відродження нацизму в центрі Європи", – зазначили в повідомленні.