Європарламент скликає термінову прес-конференцію щодо України

Про це повідомила у своєму блозі на "Українській правді" Руслана Лижичко.

Очікується максимальна кількість європейських мас-медіа.

"Буду вимагати негайних санкцій та приїзду міжнародних наглядових місій до України Зокрема, відомо, що ОБСЄ вже розглядає можливу місію, над чим я працювала ще чотири дні тому у Відні.

Буду робити все можливе, щоби привезти до Києва якомога більше міжнародних політиків і представників незалежних міжнародних організацій.

Єдиний можливий шлях припинення ескалації жорстокості – відставка Януковича!", – пише Руслана.