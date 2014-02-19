Європарламент скликає термінову прес-конференцію щодо України
05:33, 19 лютого 2014Політика
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У середу, 19 лютого, об 11:00 в Європейському парламенті буде скликано термінову прес-конференцію за участю віце-президента Європарламенту Яцека Саріуша-Вольського та голови комітету закордонних справ Ельмара Брока.
Європарламент скликає термінову прес-конференцію щодо України / Фото : REUTERS
Про це повідомила у своєму блозі на "Українській правді" Руслана Лижичко.
Очікується максимальна кількість європейських мас-медіа.
"Буду вимагати негайних санкцій та приїзду міжнародних наглядових місій до України Зокрема, відомо, що ОБСЄ вже розглядає можливу місію, над чим я працювала ще чотири дні тому у Відні.
Буду робити все можливе, щоби привезти до Києва якомога більше міжнародних політиків і представників незалежних міжнародних організацій.
Єдиний можливий шлях припинення ескалації жорстокості – відставка Януковича!", – пише Руслана.
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