Євромайдан SOS опублікував прізвища півсотні затриманих активістів

Про затриманих повідомили на сторінці Євромайдан SOS у Facebook.

У списках зазначено, в яких саме райвідділках перебувають затримані активісти:

Оболонський:

Сергій (друг Тимофієнко Сергій Семенович)

Чепурко Петро Богданович

Клотян Іван Васильовіч 1982 тернопільська область

чапкін микола олексанлрович 1962 росія

швець сергій петрович 1978 івано-франківська область

тимофієнко сергій семенович 1977 полтавська область миргород

катернюк олександр іванович 1977 нововолинськ

кононенко віктор вікторович 1985 ялта

герзаніч олексій васильович 1984 севастополь

Ярощук Олександр Анатолійович 1969 р.

Ковальчук Сергій Вікторович 1991 р. Шепетівка

Бондаренко Вадим Юрієвич 1985 р. Хмельницький

Парадеус Олександр Юрієвич 1990 р. смт

Святошинський:

Нагребельний Олександр Валентинович

Братак Володимир Васильович

Пустовіт Олег Михайлович

Ніколаєв

Кріль Іван Іванович

Білоус Василь Михайлович

Макар Сергій Юліанович

Шевчук Григорій Володимирович

Бабін Андрій Петрович

Дніпровський:

Чувільов Євген

Фесик Василь

Женя Шульга

Ступіцький Олег Михайлович

Сиван Володимир Григорович 07.06.55

Батовкін Олег Віталійович 22.09.68

Голодюк Володимир Олегович 11.03.68

Бачмага Богдан Дмитрович 05.12.54

Срубицький Олег Михайлович 02.07.89

Березій Ірина Іванівна 07.08.69

Ціушко Олександр Володимирович 04.12.77

Голубенко Іван Миколайович 17.01.55

Задолічук Олег Леонідович 13.10.66

Беліков Андрій Борисович 19.02.80

Петрук Володимир Іванович 25.11.88

Якушев Сергій Вячеславович 23.07.05

Захарчук Єлизавета Борисівна 02.07.95

Деснянський:

Великий Віталій Павлович

Тимошик Назар Петрович

Цехмистренко Григорій Віталійович

Литвиненко Олександр Олегович

Назаров Олександр Миколайович

Козаков-Кравченко Олександр

Кирилов Андрій Анатолійович

Барановський Сергій Васильович

Назаров Олександр Миколайович

Кондратенко Григорій Володимирович

Титула Петро

Кайгородов Анатолій Олегович(1992 р.н)

Якубовський Віталій Сергійович

Кукулко Ігор Михайлович

Мирошніченко Костянтин Володимирович

Шукаємо затриманих:

БАРАНОВСЬКИЙ сергій – був у відділку на мілютенко, перевезли з деснянського, наразі невідоме місцезнаходження (скоріш за все косогірний)

КАЙГОРОДОВ анатолій - був у відділку на мілютенко, перевезли з деснянського, наразі невідоме місцезнаходження (скоріш за все косогірний)

СЕСИК іван та СЕСИК василь

БАТУШКІН

ЖИВАК

САМОЙЛЕНКО

ПЕТРИШАК віталій

Є затримані у БСП, прізвища невідомі, окрім одного:

ОЖИГАНЬ