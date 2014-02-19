У Черкасах міліція заблокувала дамбу через Дніпро

У Черкасах вранці 19 лютого працівники міліції заблокували проїзд дамбою через Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють черкащани у соцмережі Фейсбук та Вконтакті. Згідно з повідомленнями, дамбу ще зранку перекрито на виїзді з Черкас: стоять дві вантажівки з піском, біля них працівники ДАІ та міліціонери озброєні автоматами. Пропускають в Черкаси по кілька автівок. Люди з лівого берега з 6 години ранку не могли потрапити до Черкас. Деякі користувачі біля виїзду з міста біля блок-посту міліції бачили БТР.

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Скасовано всі автобусні рейси з Черкас та райцентрів області до столиці та на лівий берег Черкаської області. В Черкасах на виїзді з міста вже утворилася величезна черга з вантажівок і фур, яким треба переїхати Дніпро дамбою, проте, працівники міліції їх не пропускають і нічого не пояснюють. Через цю чергу, майже заблокований вантажним автотранспортом спальний мікрорайон Черкас ”Луначарський”. У самих Черкасах обмежено рух міського транспорту, зокрема, автобуси не можуть проїхати до черкаської обласної лікарні, мікрорайону «Дахнівський».

За повідомленням користувачів Фейсбуку, практично зупинено рух транспорту в сторону Києва на автодорогах Дніпропетровськ-Київ, Одеса-Київ, Черкаси-Канів-Миронівка.