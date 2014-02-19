На Майдані зараз мітингувальників удвічі більше ніж силовиків

Як передає кореспондент УНІАН, половина Майдану Незалежності випалена, спалено все навколо монументу Незалежності до ялинки і пам'ятника засновникам Києва - Кию, Щеку, Хориву та Либіді.

Також усе спалено навколо Будинку профспілок з боку Європейської площі. Сам будинок наполовину вигорів.

Мітингувальники зосередились в основному біля сцени Майдану, з якої лунають заклики до всіх записуватись у Самооборону і “долучатись на передову”.

Читайте такожНа Майдані Незалежності розібрали майже усю бруківкуДемонстрантів відтіснили до рівня проїжджої частини Хрещатика. Кордон Внутрішніх військ зосереджений біля готелю “Хрещатик” та біля стели Незалежності.

Між мітингувальниками та правоохоронцями - буферна зона у 100 м. З боку Внутрішніх військ безперервно працює пожежний гідрант, який гасить запалені барикади.

Активних дій не відбувається. Мітингувальники жбурляють каміння у “Беркут”, на що спецпризначенці відповідають світло-шумовими гранатами.

На вулиці Інститутській стоять 15 карет швидкої допомоги, 2 пожежні машини та близько десяти машин різної спецтехніки.