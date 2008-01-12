Дострокові вибори сільських та міських голів можуть відбутися не раніше 30 березня

Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує парламенту призначити позачергові вибори окремих сільських, селищних та міських голів на неділю, 30 березня 2008 року.

Як повідомили УНІАН в інформаційному управлінні апарату ВР, на своєму засіданні комітет розглянув звернення окремих місцевих рад та заслухав інформацію голови підкомітету з питань виборчого законодавства та об´єднань громадян Cергія ПОДГОРНОГО про звернення місцевих рад щодо дострокового припинення повноважень сільських селищних, міських голів.

Члени комітету звернули увагу на те, що відповідно до норм статті 85 Конституції України, статей 14 і 15 Закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", позачергові вибори сільського, селищного, міського голови призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень відповідного голови на неділю не пізніш як за 70 днів до дня виборів.

З огляду на це комітет вирішив рекомендувати парламенту призначити позачергові вибори на неділю, 30 березня 2008 року.

Також комітет доручив С.ПОДГОРНОМУ виступити на пленарному засіданні Верховної Ради з цього питання.