У Хмельницькому під час штурму СБУ снайпер вбив жінку

"До СБУ під"їхала машина, звідти вистрелили і вбили жінку, - розповів читач...Люди штурмували центральний вхід СБУ, жінка була попереду. За різними даними їй у груди всадили від шести до восьми куль, вона померла у швидкій. Під СБУ зараз стоїть десь близько десяти тисяч людей. На місці є міліціонери, але вони нічого не роблять, аби заспокоїти людей. А з вікон виглядають снайпери і цілять в людей", - повідомляє сайт Всім.