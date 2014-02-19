У Хмельницькому під час штурму СБУ снайпер вбив жінку

14:14, 19 лютого 2014
Політика
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Під час штурму СБУ у Хмельницькому снайпер вбив жінку.

Фото Дениса Кораблева

"До СБУ під"їхала машина, звідти вистрелили і вбили жінку, - розповів читач...Люди штурмували центральний вхід СБУ, жінка була попереду. За різними даними їй у груди всадили від шести до восьми куль, вона померла у швидкій. Під СБУ зараз стоїть десь близько десяти тисяч людей. На місці є міліціонери, але вони нічого не роблять, аби заспокоїти людей. А з вікон виглядають снайпери і цілять в людей", - повідомляє сайт Всім.

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