Президент Франції підтримав персональні санкції проти українських посадовців

Про це сказано у заяві канцелярії голови Французької держави, оприлюдненій після сьогоднішньої розмови Олланда з головою уряду Польщі Дональдом Туском.

"Президент засудив неприйнятне насилля міліції та закликав до його негайного припинення", - повідомила канцелярія.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, Туск висловив намір переконувати лідерів ЄС запровадити персональні санкції проти представників української влади, відповідальної за насилля в Києві. Крім Олланда, він планував провести переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та головою Ради Євросоюзу Германом Ван Ромпеєм.