Депутати закликають негайно розпочати засідання ВР

19 народних депутатів закликають «негайно розпочати пленарні засідання» Верховної Ради України та ухвалити рішення для зупинення кривавого розвитку подій.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві, яку підписали Володимир Литвин, Олег Ляшко, Ігор Єремеєв, Віктор Тимошенко, Валерій Мошенський, Сергій Лабазюк, Степан Івахів, Сергій Мартиняк, Віктор Пилипишин, Григорій Заболотний, Віталій Чудновський , Леонід Сергієнко, Олесь Доній (усі позафракційні) та Юрій Благодир, Юрій Шаповалов, Катерина Ващук, Микола Рудьковський Віктор Развадовський, Віктор Бондар (фракція Партії регіонів).

У заяві сказано, що «Україна у смертельній небезпеці. Її охоплює громадянська війна.

Силові дії обернулися масовим кровопролиттям і погромами», і «подальші спроби зупинити протистояння словами і закликами, взаємними звинуваченнями неприпустимі і злочинні».

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Автори заяви наголошують, що «Верховна Рада зобов’язана взяти на себе свою відповідальність за розв’язання громадянського конфлікту». «Закликаємо усіх народних депутатів негайно розпочати пленарні засідання, прийняти вичерпні рішення для зупинення кривавого розвитку подій та врегулювання протистояння мирними засобами. Не переривати роботу Верховної Ради до розв’язання конфлікту, розглядати усі питання публічно, виключно у сесійній залі», - йдеться в заяві.

Як відомо, сьогодні, 19 лютого, парламент мав працювати в пленарному режимі, але напередодні голова ВР Володимир Рибак заявив, що засідання не буде, а наступне засідання відбудеться 20 лютого о 10.00