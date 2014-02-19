У Чернівцях міліція заявила про перехід на бік народу

Як передає кореспондент УНІАН, люди зустріли цю заяву оваціями і вигуками ”Ура!” та скандуванням ”Міліція з народом!”.

Демідов зараз стоїть зараз поряд з головою Чернівецької ОДА Михайлом Папієвим, якого учасники протестів виштовхали з кабінету на площу, вимагаючи написати заяву про відставку.

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Папієв щойно заявив, що готовий написати заяву про відставку в тому випадку, якщо мітингувальники не вдаватимуться до погромів і насилля в області. Однак, люди практично його не слухають і кричать ”Відставку!”

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях кілька тисяч мітингувальників понад годину блокують приміщення ОДА. Вони поставили ультиматум губернатору Михайлу Папієву: протягом 30 хвилин написати заяву про відставку і вийти з Партії регіонів.

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Після того, як губернатор не вийшов до людей, близько 500 мітингувальників прорвалися до кабінету голови Чернівецької ОДА і виштовхали його на вулицю. Папієва примушують покаятися перед українським народом і негайно подати у відставку, однак він на це не погоджується. У голову ОДА кидають яйця і він закриває голову і обличчя руками.

Водночас, до протестувальників вийшов голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайничеру, який повідомив, що сьогодні на 18.00 скликається позачергова сесія облради, на яку, за його словами, зокрема винесено питання про недовіру голові Чернівецької ОДА Папієву. Однак, протестуючі наполягають на негайній відставці.