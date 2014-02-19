Вакарчук закликав владу до негайних переговорів

Відомий український музикант звернувся до українців і закликав негайно відновити перемовини.



"Я вірю в те, що серед будь-якого руху є радикали. Я вірю в те, що опозиція має свої аргументи - і теж бореться за владу.

І я вважаю помилкою вчорашнє активне загострення з боку протестувальників. Але це аж ніяк не дає владі індульгенції на тактику "випаленої землі",-заявив він.

Він також зазначив, що влада виглядає цинічною і безвідповідальною, коли закриваючись словами про незаконні дії мітингувальників, і великою мірою, спровокувавши ці дії - у відповідь трощить все на своєму шляху.

"На Майдані зараз стоять тисячі людей - старенькі дідусі і бабусі, студенти, інтелігентні жінки в дорогих пальто, священики, люди різної віри і національності. Вони всі екстремісти?

Судячи по всьому ці люди готові стояти до останнього. Бо їм важлива їхня гідність! Ви всіх їх хочете знищити?

Це ж ваш Народ - тисячі, мільйони людей по всій країні...

Це все терористи?

Пів-країни терористи? В кожній області України?

Ви називаєте радикалами людей, які хочуть справедливих судів та чесних чиновників?

Ви називаєте екстремістами людей які хочуть жити по заповідям ?

Ви хочете стріляти в людей, яких зубожілих і деморалізованих, було доведено до відчаю?

Всі ви декларуєте християнські цінності.

Вчиніть тоді по-християнськи, і зупиніть силу!

Зрозумійте, зачистка Майдану нічого не вирішить. Будуть з'являтися нові Майдани. І це тільки погіршуватиме ситуацію в країні.

Ви цього хочете?", - зазначив він.

Вакарчук наприкинці підкреслив: Переконаний, жодна влада не вартує людських життів. Ви кажете, що не вірите опозиції?

Почніть негайні переговори з тими кому вірите! Такі люди взагалі є в вашій системі координат? Громадські діячі, люди які не рвуться в політику, моральні авторитети з різних куточків

України, служителі Церкви, впевнений, всі готові стати разом, щоб зупинити це безглузде і аморальне кровопролиття.