Силовики будують барикади на Грушевського

Міліція укріплює власні барикади на Грушевського.

Про це повідомляє Еспресо.TV. Працівники міліції будують на вулиці Грушевського бетонні барикади, щоб захиститися від можливої атаки євромайданівців. Раніше повідомлялося, що вчора міліція вибила активістів з Грушевського й атакувала Євромайдан. Читайте такожМіліція відкрила майже 40 кримінальних справ за умисні вбивства та масові заворушення

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