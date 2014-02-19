Силовики будують барикади на Грушевського

15:19, 19 лютого 2014
Політика
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Міліція укріплює власні барикади на Грушевського.

На Грушевського побудували бетонну барикаду / @LevchenkoVic

Про це повідомляє Еспресо.TV

Працівники міліції будують на вулиці Грушевського бетонні барикади, щоб захиститися від можливої атаки євромайданівців. 

Раніше повідомлялося, що вчора міліція вибила активістів з Грушевського й атакувала Євромайдан.

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