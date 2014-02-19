Силовики будують барикади на Грушевського
15:19, 19 лютого 2014Політика
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Міліція укріплює власні барикади на Грушевського.
На Грушевського побудували бетонну барикаду / @LevchenkoVic
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Працівники міліції будують на вулиці Грушевського бетонні барикади, щоб захиститися від можливої атаки євромайданівців.
Раніше повідомлялося, що вчора міліція вибила активістів з Грушевського й атакувала Євромайдан.
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