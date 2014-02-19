Кличко: Влада навмисно спровокувала насилля, за всі жертви має відповідати Янукович

Лідер ”УДАРу” Віталій Кличко заявляє, що вся відповідальність за ескалацію насильства та людські жертви лежить на Президентові Віктору Януковичу та виконавцях його наказів.

Про це він сказав за результатами зустрічі лідерів опозиційних сил з послами демократичних країн, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

Тому саме до цих людей повинні бути застосовані жорсткі міжнародні санкції, наголосив Кличко.

”Українська влада на чолі з Януковичем вдалася до застосування масштабного, неадекватного і невиправданого насилля, яке сама навмисне і спровокувала”, - сказав лідер ”УДАРу”. Кличко наголосив, що сьогодні продовжують гинути ні в чому не винні люди і насилля треба негайно припинити.

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Кличко підкреслив, що влада повинна прибрати з вулиць ”Беркут” і внутрішні війська та відправити їх у місця постійної дислокації, а також за жодних обставин не використовувати у протистоянні Збройні сили.

”Змусити владу Януковича припинити кровопролиття можна лише тиском. Тому повинні бути запроваджені невідкладні санкції проти представників влади, винних у ескалації конфлікту і застосуванні сили, а також оточення Януковича і вищого керівництва держави. Крім того, негайно треба спрямувати в Україну спостерігачів високого рівня, які були б присутніми на переговорах з Януковичем, фіксували рішення і були б гарантами їх виконання”, - сказав лідер ”УДАРу”.

Кличко переконаний, що виходом з глибокої кризи має стати призначення дострокових виборів Президента; повернення до Конституції 2004 року і формування уряду, який почне втілювати реформи та забезпечить демократичний характер виборів.