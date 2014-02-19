У Львові з захоплених райвідділів міліції викрадено зброю

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він додав, що зброя з захоплених приміщень внутрішніх військ, Служби безпеки України та прокуратури області не викрадена.

Він також зазначив, що кількість викраденої зброї поки невідома.

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Мер Львова зазначив, що в даний час актуально як ніколи "збереження безпеки, уникнути мародерства і погромів підприємств і банківських установ".

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час у Львові не працює оперативна служба 102. У розгромленому міськвідділі міліції перебувають активісти, також захоплені і розгромлені Галицький та Франківський райвідділ міліції.

В даний час активісти намагаються прорватися у Личаківський райвідділ міліції.

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В цілому ситуація в місті Львові залишається нормальною. Транспорт і життєзабезпечення міста працюють у нормальному режимі, крім центральної частини міста, де тисячі активістів і рух транспорту затруднено.