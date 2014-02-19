На Майдані відносно спокійно, активісти зайняли консерваторію

На Майдані Незалежності на даний моменті відбуваються лише поодинокі сутички. Міліція кидає шумові гранати, мітингувальники у свою чергу кидають в сторону міліціонерів “коктейлі Молотова”.

Як передає кореспондент УНІАН, міліціонери також час від час включають на повну потужність водомет.

Проте загалом ситуація доволі спокійна.

Люди продовжують зносити каміння до периметру, де йде протистояння з міліцією.

Читайте такожОпозиція вимагає від Януковича ввести повне перемиря

Пожежа в Будинку профспілок на даний момент практично закінчилась, видно лише невеликий дим.

Виступаючі зі сцени закликають мітингувальників і міліцію до спокою, не вдаватись до провокацій. Також виключити водомети, коли сторони не ведуть активних дій.

На даний момент мітингувальники зайняли будинок Київської консерваторії. Загалом їх там небагато, доступ до середини консерваторії обмежений.

Мітингувальники розташовуються як на першому поверсі, так і стоять на колонаді другого поверху.