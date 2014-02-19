У столиці вперше через події на Майдані перенесли Київський міжконфесійний форум

"За роки самостійності Україна стала рідною домівкою для людей більш ніж ста тридцяти національностей та представників багатьох релігій. В нас є унікальний досвід запобігання конфліктам які мали місце в інших країнах після розвалу колишнього Радянського Союзу та падіння Берлінської стіни. В часи коли світову спільноту роздирали конфлікти, Україна завжди залишалась взірцем єдності, порозуміння й мирую. Як кожен громадянин, я глибоко стурбований безпрецедентним насильством і кровопролиттям, яке ми всі спостерігали останню добу",- говориться у зверненні.

Депутат також заявив, що ми все глибше і глибше занурюємось в криваве протистояння, яке в результаті приведе до розколу країни, численних людських жертв та відштовхне країну в темні часи хаосу та братовбивства.

"Я закликаю кожного українця зробити все можливе для припинення протистояння і недопущення громадянської війни.

Як віруюча людина я вважаю що всі лідери церков, релігійних організацій і громад мають негайно втрутиться в ситуацію. У зв’язку з багаточисельними зверненнями міжнародних релігійних діячів і керівників громад національних меншин України ми вирішили змінити дати проведення щорічного Київського міжконфесійного форуму з травня цього року на початок квітня, а саме 2-3 квітня 2014 року",- звертається політик.

Київський міжконфесійний форум - це найбільше щорічне зібрання релігійних лідерів з усього світу на якому обговорюються найбільш актуальні питання сьогодення.

"Ми вже отримали підтвердження від найвпливовіших лідерів різних світових конфесій, які прагнуть приїхати в України та допомогти громадянському примиренню.

Я закликаю всіх політичних діячів та релігійних лідерів України разом з міжнародними учасниками Форуму взяти участь в Київському міжконфесійному молитовному сніданку який вперше в Україні буде проведено 3 квітня 2014 року.

Висловлюю щире співчуття сім’ям загиблих та побажання найшвидшого одужання усім пораненим та постраждалим. Те що відбулося не має права трапитись знову, тому я закликаю всіх учасників конфлікту негайно припинити насильство і йти до компромісу мирним шляхом.

Від свого імені, від імені організацій які я очолюю хочу заявити про готовність допомогти постраждалим та сім’ям загиблих в цьому конфлікті",- наголосив Фельдман.