У всеукраїнській "антитерористичній операції" можуть задіяти армію

В антитерористичній операції на території України можуть бути задіяні військовослужбовці Збройних сил України.

Про це повідомили УНІАН в управлінні преси та інформації Міністерства оборони.

У зв’язку з рішенням про початок проведення на території України антитерористичної операції Міноборони офіційно повідомляє: відповідно до статті 5 Закону “Про боротьбу з терроризмом” Міністерство оборони, органи військового управління, з’єднання та військові частини ЗСУ забезпечують захист від терористичних посягань об’єктів ЗСУ, стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, що знаходяться у військових частинах або зберігаються у визначених місцях.

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Згідно зі статтею 15 закону, у районі проведення антитерористичної операції військовослужбовці ЗЦУ мають право:

- застосовувати відповідно до законодавства України зброю і спеціальні засоби;

- затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії;

- перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи;

- здійснювати в районі проведення антитерористичної операції особистий догляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів і речей, які ними перевозяться;

- тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах.

Передбачені цією статтею заходи здійснюються з дотриманням чинного законодавства і припиняються негайно після завершення антитерористичної операції.

Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

Особи, які беруть участь у боротьбі з тероризмом, перебувають під захистом держави.

Непокора або опір законним вимогам військовослужбовців, посадових осіб, які беруть участь у проведенні анти терористичної операції, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

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Головна мета даної антитерористичної операції – зупинити екстремізм і протизаконні дії радикальних угруповань, які загрожують життю мільйонів українців, забезпечити захист мирних громадян, не допустити громадянської війни в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, в СБУ заявили, що Службою безпеки та Антитерористичним центром України прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції. ”Радикальні і екстремістські угруповання своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців. У зв’язку з цим, Службою безпеки та Антитерористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції”, - сказано в заяві голови СБУ Олександра Якименка.

18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестувальниками на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинули 25 осіб, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.