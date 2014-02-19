Баррозу телефоном пригрозив Януковичу санкціями





Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

”Президент Баррозу мав телефонну розмову з Президентом Януковичем. Він висловив свій шок та тривогу недавніми сутичками в Україні, які призвели до загибелі та поранень значної кількості людей. Він закликав до негайного припинення насильства і суворо засудив використання сили для вирішення політичної кризи”, - повідомляє Єврокомісія про суть телефонної розмови.

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Баррозу нагадав про особливу відповідальність українського уряду щодо уникнення насильства та поваги прав людини та основоположних свобод, наголосив на важливості відданості усіх сторін політичному процесу без жодних передумов в дусі спільної відповідальності.

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«Він вказав, що в той час, як ЄС залишається готовим допомагати і сприяти цьому процесові, він буде реагувати твердо на погіршення ситуації. Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ збереться завтра для обговорення адресних заходів проти тих, хто відповідальний за насильство”, - йдеться у повідомленні.