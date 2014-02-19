Янукович призначив Іл`їна головнокомандувачем ЗСУ
19:46, 19 лютого 2014Політика
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Президент Віктор Янукович призначив Юрія Іл`їна начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних сил України.
Юрій Іл`їн / narodka.com.u
«Призначити адмірала Іл`їна Юрія Івановича начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України», йдеться у тексті указу, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, перед цим Янукович звільнив Володимира Заману з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ, а Іл`їна – з посади командувача Військово-морських сил ЗСУ.
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